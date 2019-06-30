В Ираке ликвидировали пять боевиков ИГ

Иракские силовики в субботу ликвидировали пять боевиков террористической группировки "Исламское государство", пытавшихся попасть в страну из Сирии.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака.

"Двадцать седьмая бригада восьмого подразделения штаба операций аль-Джазиры ликвидировала группу из пятерых боевиков ИГ, пытавшихся проникнуть в Ирак через границу с Сирией к северу от района Трифауи", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что граница с Сирией находится на постоянном контроле для предотвращения подобных инцидентов.