В Ираке боевики ИГ похитили восемь мирных граждан

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Боевики террористической организации «Исламское государство» похитили восемь мирных граждан в иракской провинции Анбар.

Как передаёт Report, об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Как уточняется, боевики похитили пятерых жителей недалеко от города Рава, ещё трое были похищены около города Хадита.

Оба инцидента, по данным агентства, произошли во время поездок жителей за сбором грибов.

Напомним, что ранее в результате взрывов в двух районах провинции Киркук на севере Ирака погиб один, были ранены восемь человек.