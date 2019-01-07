Теракты в Киркуке: 1 погиб, 8 раненых

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В результате взрывов в двух районах провинции Киркук на севере Ирака погиб один, ранены восемь человек.

Как передаёт Reportсо ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщил представитель МВД Ирака Хусейн Маджид.

Взрывные устройства предположительно заложили террористы ДАИШ. Одно из взрывных устройств сработало недалеко от деревни Кубейде к северо-западу от города Киркук. Взрыв произошел в момент, когда мимо проезжал автомобиль с гражданскими лицами.

Погиб один, ранения получили два человека.

Второй взрыв произошел в посёлке Зап в районе Хавидже, ранены шесть человек.

Начата крупномасштабная операция по поимке террористов.

Ранее сообщалось, что турецкие ВВС нейтрализовали семь террористов на севере Ирака.