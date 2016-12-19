В Иордании ликвидированы четверо захвативших крепость в Эль-Караке - ОБНОВЛЕНО-2 - ФОТО

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Иордании местные силы безопасности ликвидировали четырех боевиков, которые совершили вооруженное нападение на центр сил безопасности и посты полиции, после чего захватили средневековый замок с туристами.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По данным властей, всего в замке могли скрываться от четырех до шести вооруженных боевиков.

Отмечается, что в настоящее время спецоперация завершена. По данным сил безопасности, в тайнике боевиков удалось обнаружить пояса смертников, оружие и крупное количество взрывчатки.

Вооруженное нападение на полицейских и захват заложников в городе Эль-Карак на юге Иордании следует рассматривать как террористический акт, заявил представитель сил безопасности королевства.

По его словам, которые привел телеканал Sky News Arabia, "обнаруженные доказательства на месте захвата заложников свидетельствуют о том, что атаку в Эль-Караке можно рассматривать как террористический акт".









***22:36

Число погибших в результате перестрелки между полицией и боевиками, напавшими в воскресенье на посты полиции в городе Эль-Карак на юге Иордании, возросло до восьми человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По данным, в числе погибших пять сотрудников сил безопасности, двое гражданских и одна туристка из Канады. Также пострадали 22 человека — полицейские и граждане — некоторые из них серьезно ранены. По информации, операция по ликвидации укрывшихся в замке боевиков еще не завершена.

Как сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на своего корреспондента, часть заложников была освобождена из крепости, в их числе были иностранные туристы.





***20:10

Иорданские боевики захватили нескольких заложников в городе Эль-Карак на западе страны и держат их в крепости, построенной крестоносцами в XII веке.

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на пресс-секретаря правительства Иордании Мохаммеда аль-Момани.

Он добавил, что, по предварительным данным, в крепости находятся пять вооруженных боевиков. Ранее — утром 18 декабря — эта же группа совершила нападение на местный полицейский участок и машину полицейского патруля.

Ранее сообщалось о том, что жертвами бандгруппы стали четверо сотрудников службы безопасности Иордании и канадская туристка. Кроме того, в результате этих двух нападений девять человек получили ранения различной степени тяжести.













***18:30

Пять человек, включая туриста, стали жертвами нападения неизвестной группы вооруженных людей в городе Эль-Карак на западе Иордании.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

По данным, речь может идти об атаке террористической ячейки. По словам источника, нападению подвергся участок полиции и автобус с туристами. В ходе перестрелки еще девять человек получили ранения.

Он добавил, что в район прибыло подкрепление из сил антитеррора. Они готовятся штурмовать средневековый замок крестоносцев — местную достопримечательность, в которой в данный момент укрылись нападавшие.

Агентство Франс Пресс сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах, что погибший турист — гражданка Канады.