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    В Индонезии задержали подозреваемого в планировании атаки в Джакарте

    Подозреваемым оказался 23-летний Рио Приатна Вибава, предполагаемый член индонезийской группировки, связанной с ИГ

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Полиция Индонезии задержала предполагаемого исламиста, планировавшего устроить нападение на правительственные здания и посольство Мьянмы в Джакарте.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря полиции.

    Отмечается, что подозреваемым оказался 23-летний Рио Приатна Вибава, предполагаемый член индонезийской группировки, связанной с "Исламским государством" (ИГ). По данным агентства, полиция также изъяла у задержанного большое количество материалов для производства бомбы.

    Как сообщают местные СМИ, конфискованное количество взрывчатки привело бы ко взрыву, в два раза превышающему по мощности взрыв в 2002 году в ночном клубе Бали, жертвами которого стали 202 человека.

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