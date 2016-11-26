В Индонезии задержали подозреваемого в планировании атаки в Джакарте

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Полиция Индонезии задержала предполагаемого исламиста, планировавшего устроить нападение на правительственные здания и посольство Мьянмы в Джакарте.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря полиции.

Отмечается, что подозреваемым оказался 23-летний Рио Приатна Вибава, предполагаемый член индонезийской группировки, связанной с "Исламским государством" (ИГ). По данным агентства, полиция также изъяла у задержанного большое количество материалов для производства бомбы.

Как сообщают местные СМИ, конфискованное количество взрывчатки привело бы ко взрыву, в два раза превышающему по мощности взрыв в 2002 году в ночном клубе Бали, жертвами которого стали 202 человека.