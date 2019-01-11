В Индонезии произошло более 11,5 тысячи землетрясений в прошлом году

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Количество землетрясений в Индонезии значительно возросло в 2018 году и составило более 11,5 тысяч. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в управлении метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG).

По данным управления, в 2017 году было зафиксированоподземных толчков, а в 2018 году произошлоземлетрясений различной магнитуды и глубины залегания очага. Отмечается, что количество землетрясений с магнитудой более 5 составило

Отметим, что число погибших или пропавших без вести в результате стихийных бедствий в Индонезии в 2018 году стало самым высоким за последнее десятилетие. По словам представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо, число погибших составило 4 231 и стало самым высоким в стране с 2007 года.