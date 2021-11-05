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В Индонезии из-за наводнения пропали 11 человек

В Индонезии из-за наводнения пропали 11 человек Проливные дожди спровоцировали наводнение на главном индонезийском острове Ява, в результате чего по меньшей мере 11 человек пропали без вести.
Другие страны
5 ноября 2021 г. 05:43
В Индонезии из-за наводнения пропали 11 человек

Проливные дожди спровоцировали наводнение на главном индонезийском острове Ява, в результате чего по меньшей мере 11 человек пропали без вести.

Об этом передает Report со ссылкой на CNN.

Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий сообщило, что реки на склонах горы Арджуно вышли из берегов и затопили пять поселков в городе Кота Бату в провинции Восточная Ява. Отмечается, что 15 человек пропали без вести, а четверых впоследствии спасли.

Руководитель агентства Ганип Варсито сказал, что сильные дожди, как ожидается, будут продолжаться и усиливаться до февраля, частично из-за погоды в Ла-Нине.

Спасатели до сих пор ищут 11 пропавших. Усилиям по оказанию помощи мешали отключение электроэнергии и заблокированные дороги, покрытые густой грязью и мусором.

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