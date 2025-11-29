В Индонезии число жертв наводнений и оползней приблизилось к 250
Число погибших в результате наводнений и оползней в провинции Северная Суматра на западе Индонезии возросло до 248 человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.
Согласно информации, более 100 человек все еще числятся пропавшими без вести, и власти опасаются, что количество жертв может увеличится.
Спасательные операции осложняются разрушенной инфраструктурой - повреждены дороги, мосты и линии связи, что затрудняет доступ к ряду пострадавших районов. Кроме того, спасателям не хватает тяжелой техники для проведения поисковых работ.
Наводнения были вызваны проливными муссонными дождями, спровоцировавшими разлив рек и разрушение тысяч домов и других сооружений. В результате бедствия около 3 000 семей были вынуждены эвакуироваться.
Как сообщалось, сильные дожди в последние несколько дней спровоцировали наводнения в Индонезии, Таиланде, Малайзии и на Шри-Ланке.