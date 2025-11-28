В Индонезии число погибших из-за наводнений превысило 80 человек
Другие страны
- 28 ноября, 2025
- 10:48
Число погибших из-за наводнений и оползней на севере острова Суматра (Индонезия) достигло 84 человек.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Jakarta Post со ссылкой на местные спасательные службы.
Сообщается, что 95 человек получили ранения различной степени тяжести, по меньшей мере 65 человек пропали без вести.
