Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Индонезии число погибших из-за наводнений превысило 80 человек

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 10:48
    В Индонезии число погибших из-за наводнений превысило 80 человек

    Число погибших из-за наводнений и оползней на севере острова Суматра (Индонезия) достигло 84 человек.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Jakarta Post со ссылкой на местные спасательные службы.

    Сообщается, что 95 человек получили ранения различной степени тяжести, по меньшей мере 65 человек пропали без вести.

    Индонезия наводнение оползни попавшие без вести жертвы

    Последние новости

    11:03

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию более чем на 1%

    Бизнес
    10:57

    Ахмед Исмаилов: Азербайджан стремится углубить медиасотрудничество со странами тюркского мира

    Медиа
    10:55

    ОТГ планирует создать Союз журналистов тюркских стран

    Медиа
    10:48

    В Индонезии число погибших из-за наводнений превысило 80 человек

    Другие страны
    10:47

    Эдуард Мамедов завоевал две золотые медали ЧМ в Абу-Даби

    Индивидуальные
    10:45

    Посол Китая в Азербайджане находится в Нахчыване

    Внутренняя политика
    10:43

    ТОП-10 экспортеров ненефтяной продукции Азербайджана среди частных компаний

    Бизнес
    10:41

    Экспортные доходы "Азеркосмос" сократились на 3,3%

    ИКТ
    10:38

    В Узбекистане запретили электронные сигареты

    Другие страны
    Лента новостей