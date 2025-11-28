İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İndoneziyada daşqınlar səbəbindən ölənlərin sayı 80 nəfəri ötüb

    Digər ölkələr
    • 28 noyabr, 2025
    • 11:06
    İndoneziyada daşqınlar səbəbindən ölənlərin sayı 80 nəfəri ötüb

    Sumatra adasının şimalında (İndoneziya) daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 84 nəfərə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Jakarta Post" qəzeti yerli xilasetmə xidmətlərinə istinadən yazıb.

    Məlumata görə, 95 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb, ən azı 65 nəfər itkin düşüb.

    İndoneziya daşqın
    В Индонезии число погибших из-за наводнений превысило 80 человек
    Ninety dead in Indonesia as monsoon triggers severe floods

