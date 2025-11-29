İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 10:36
    İndoneziyada daşqın və sürüşmə qurbanlarının sayı 250-yə yaxınlaşıb

    İndoneziyanın qərbində yerləşən Şimali Sumatra əyalətində daşqın və sürüşmələr nəticəsində ölənlərin sayı 248 nəfərə çatıb.

    Bu barədə "Report" xarici mediaya istinadən məlumat verir.

    100-dən çox insan itkin düşüb və onların sayının artacağı ehtimal olunur.

    Dağılmış infrastruktur xilasetmə əməliyyatlarının aparılmasını çətinləşdirir - yollar, körpülər və rabitə xətləri zədələnib. Bundan başqa, xilasedicilərin axtarış işlərini aparması üçün ağır texnika çatışmır.

    Musson yağışları nəticəsində baş verən daşqınlar çayların daşmasına və minlərlə ev və digər tikililərin dağılmasına səbəb olub. 3 minə yaxın ailə təxliyə olunub.

    Qeyd edək ki, son bir neçə gündə güclü yağışlar İndoneziya, Tailand, Malayziya və Şri-Lankada daşqınlara səbəb olub.

    В Индонезии число жертв наводнений и оползней приблизилось к 250
    Death toll from floods and landslides in Indonesia nears 250

