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    В Индонезии более 150 тысяч человек могут оставаться под завалами

    © AFP 2018 / Jewel Samad

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Власти Индонезии не исключают, что под завалами после землетрясения и цунами на острове Сулавеси могут оставаться более 150 тысяч человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bernama со ссылкой на представителя МИД.

    По словам начальника управления информации и медиа индонезийского МИД Ахмада Рамадана, "считается, что более 150 тысяч человек могут быть погребены заживо в разных частях Палу". Пока что спасателям удалось извлечь из-под завалов тела 1558 погибших. По оценкам властей, в результате стихии повреждены или разрушены около 65 тысяч домов. 

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