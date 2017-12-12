В Индии пять военных пропали после схода лавин

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Пять военнослужащих индийской армии пропали без вести после схода лавин в штате Джамму и Кашмир. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в минобороны страны.

Отмечается, что обильный снегопад, который продолжается в горных районах штата последние сутки, спровоцировал сход нескольких лавин. В результате трое военных пропали в секторе Гурез, еще двое — в секторе Наугам. К настоящему времени власти уже начали поисково-спасательную операцию.

Согласно прогнозу метеорологического департамента Индии, в ближайшие дни в Джамму и Кашмире выпадет еще больше осадков, что может существенно осложнить поиск пропавших без вести военнослужащих.