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    В Индии пять военных пропали после схода лавин

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Пять военнослужащих индийской армии пропали без вести после схода лавин в штате Джамму и Кашмир. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили  в  минобороны страны.

    Отмечается, что  обильный снегопад, который продолжается в горных районах штата последние сутки, спровоцировал сход нескольких лавин. В результате трое военных пропали в секторе Гурез, еще двое — в секторе Наугам. К настоящему времени власти уже начали поисково-спасательную операцию.

    Согласно прогнозу метеорологического департамента Индии, в ближайшие дни в Джамму и Кашмире выпадет еще больше осадков, что может существенно осложнить поиск пропавших без вести военнослужащих.

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