В Индии при взрыве газового баллона во время свадьбы погибли женщины и дети

Баку. 27 Апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек стали жертвами взрыва газового баллона во время свадьбы в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, еще 15 человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на источник в полиции.

"Две женщины и пятеро детей погибли, 15 человек пострадали при взрыве газового баллона", — сообщил представитель полиции.

Также сообщается, что баллон загорелся и взорвался во время приготовления еды для свадебного торжества. Все пострадавшие немедленно были доставлены в местную больницу, двое из них находятся в критическом состоянии.

В результате взрыва также загорелись близлежащие дома.