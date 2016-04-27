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    В Индии при взрыве газового баллона во время свадьбы погибли женщины и дети

    Две женщины и пятеро детей погибли, 15 человек пострадали

    Баку. 27 Апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек стали жертвами взрыва газового баллона во время свадьбы в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, еще 15 человек получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на источник в полиции.

    "Две женщины и пятеро детей погибли, 15 человек пострадали при взрыве газового баллона", — сообщил представитель полиции.

    Также сообщается, что баллон загорелся и взорвался во время приготовления еды для свадебного торжества. Все пострадавшие немедленно были доставлены в местную больницу, двое из них находятся в критическом состоянии.

    В результате взрыва также загорелись близлежащие дома.

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