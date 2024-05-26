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В Индии при пожаре в детском центре погибли семь новорожденных

В Индии при пожаре в детском центре погибли семь новорожденных Семь новорожденных погибли при пожаре в частном центре по уходу за детьми на востоке индийской столицы.
Другие страны
26 мая 2024 г. 09:30
В Индии при пожаре в детском центре погибли семь новорожденных

Семь новорожденных погибли при пожаре в частном центре по уходу за детьми на востоке индийской столицы.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении полиции Нью-Дели.

После звонка о ЧП на место инцидента прибыли 16 пожарных расчетов. С первого этажа здания были спасены 12 малышей.

Для эвакуации находившихся на верхних этажах еще семи новорожденных спасателям потребовалось больше времени, позднее дети умерли в больнице.

Причина пожара не установлена. Начато расследование. В отношении владельца детского центра возбуждено дело.


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