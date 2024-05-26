В Индии при пожаре в детском центре погибли семь новорожденных

Семь новорожденных погибли при пожаре в частном центре по уходу за детьми на востоке индийской столицы.

Семь новорожденных погибли при пожаре в частном центре по уходу за детьми на востоке индийской столицы.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении полиции Нью-Дели.

После звонка о ЧП на место инцидента прибыли 16 пожарных расчетов. С первого этажа здания были спасены 12 малышей.

Для эвакуации находившихся на верхних этажах еще семи новорожденных спасателям потребовалось больше времени, позднее дети умерли в больнице.

Причина пожара не установлена. Начато расследование. В отношении владельца детского центра возбуждено дело.



