В Индии при пожаре в детском центре погибли семь новорожденных

Семь новорожденных погибли при пожаре в частном центре по уходу за детьми на востоке индийской столицы.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении полиции Нью-Дели.
После звонка о ЧП на место инцидента прибыли 16 пожарных расчетов. С первого этажа здания были спасены 12 малышей.
Для эвакуации находившихся на верхних этажах еще семи новорожденных спасателям потребовалось больше времени, позднее дети умерли в больнице.
Причина пожара не установлена. Начато расследование. В отношении владельца детского центра возбуждено дело.