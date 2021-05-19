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В Индии обновили антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

В Индии обновили антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выявило за минувшие сутки 267 334 случая заражения коронавирусом
Другие страны
19 мая 2021 г. 11:09
В Индии обновили антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выявило за минувшие сутки 267 334 случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 25 496 330, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в сообщении ведомства, размещенном сегодня на его официальном сайте, число летальных исходов увеличилось за сутки на 4 529 и достигло 283 248.

Зафиксированный суточный скачок смертельных случаев стал вторым подряд антирекордом для Индии - накануне было выявлено 4 329 смертей от осложнений инфекции. Количество летальных исходов за 24 часа в девятый раз за этот месяц превысило 4 тысячи человек.

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Версия на английском языке India sees another record surge in COVID mortality
Версия на азербайджанском языке Hindistanda COVID-19-dan ölənlərin sayında antirekord qeydə alınıb

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