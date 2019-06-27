В Индии из-за сильных ливней погибли 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения за последние сутки в восточном индийском штате Бихар, который оказался во власти сильнейших грозовых ливней, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
Охватившая регион непогода знаменует собой приближение сезона муссонных дождей, который традиционно длится в Индии с конца июня по сентябрь. До этого в Бихаре долгое время сохранялась аномальная жара, которая за последние недели унесла жизни нескольких десятков человек.
Правительство штата распорядилось о выплатах компенсаций в размере почти шести тысяч долларов семьям каждого из погибших.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости