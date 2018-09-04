В Индии девять человек погибли и более 40 пострадали в ДТП с автобусом

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек погибли, более 40 пострадали в результате ДТП с автобусом в пригороде Алигарха в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Hindustan Times.

"Девять человек, включая нескольких учителей, возвращавшихся домой из школы, погибли при столкновении частного автобуса с микроавтобусом рядом с пунктом сбора платы за проезд на дороге в Агру во вторник", - пишет газета.

По информации, в частном автобусе находились лица, участвовавшие в мусульманской свадьбе.