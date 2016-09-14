В Индии автомобиль упал в ущелье, погибли шесть, пострадали 11 человек

Баку. 14 Сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли, 11 получили тяжелые травмы в результате падения автомобиля в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии.

Как передает Report, об этом сообщила полиция штата, расследующая происшествие.

По данным правоохранительных органов, авария произошла всреду близ города Алмора. Водитель говорил по мобильному телефону и потерял контроль над транспортным средством на сложном участке трассы. Автомобиль упал в пропасть глубиной свыше 300 метров.