 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Индии автомобиль упал в ущелье, погибли шесть, пострадали 11 человек

    Водитель говорил по мобильному телефону и потерял контроль над транспортным средством

    Баку. 14 Сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли, 11 получили тяжелые травмы в результате падения автомобиля в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии.

    Как передает Report, об этом сообщила полиция штата, расследующая происшествие.

    По данным правоохранительных органов, авария произошла всреду близ города Алмора. Водитель говорил по мобильному телефону и потерял контроль над транспортным средством на сложном участке трассы. Автомобиль упал в пропасть глубиной свыше 300 метров.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi