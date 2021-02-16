В Индии 47 человек погибли в ДТП

Во время ДТП в индийском штате Мадхья-Прадеш, где пассажирский автобус упал в канал, погибли 47 человек

Во время ДТП в индийском штате Мадхья-Прадеш, где пассажирский автобус упал в канал, погибли 47 человек.

Как передает Report со ссылкой на газету Indian Express, автобус с пассажирами упал в канал и утонул в округе Сидхи. Изначально сообщалось, что в автобусе было около 40 человек.

Позже выяснилось, что в транспорте находились 54 пассажира. Семерых человек удалось спасти, остальные пропали без вести в воде.

Поисково-спасательная операция на месте ДТП возобновится 17 февраля. Из-за аварии в штате отложили торжественную церемонию с участием главы МВД Индии Амита Шаха.