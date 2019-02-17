В ходе субботних протестов в Париже задержали 29 человек

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Парижа задержала 29 человек в ходе акции движения "желтых жилетов", прошедшей в субботу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Очередная, четырнадцатая акция движения "желтых жилетов" прошла в субботу в Париже и других французских городах. В протестаx приняли участие более 41,5 тысячи человек, из них пять тысяч - в Париже.

"Согласно источнику в префектуре полиции, 29 человек были задержаны вчера в Париже. Это на 10 человек меньше, чем в предыдущую субботу", - сообщает телеканал.