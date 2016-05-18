В ходе демонстраций в Лионе пострадали пять сотрудников полиции

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Пять сотрудников правоохранительных органов пострадали, один из них получил серьезные ранения в ходе демонстраций против реформы трудового законодательства во французском Лионе.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.

"Пять полицейских пострадали в Лионе, один получил серьезные ранения", — приводит газета Monde заявление Бранде.

Как сообщает издание, по данным министерства внутренних дел, число участников протестов в Лионе составило 1,7 тысячи человек, тогда как профсоюзы заявили, что на улицы французских городов вышли более 7 тысяч человек.

На фоне обсуждения проекта трудовой реформы во Франции в последние два месяца регулярно проходят забастовки и массовые манифестации молодежи и трудящихся, которые зачастую заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией.