 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ходе беспорядков в Лондоне пострадал полицейский

    Вышедшие на городские улицы протестующие забрасывали полицию бутылками и петардами

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Британский полицейский получил ранения в ходе беспорядков в Лондоне, начавшихся после мирной акции протеста.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Отмечается, что вышедшие на городские улицы протестующие забрасывали полицию бутылками и петардами, переворачивали мусорные баки. Кроме того, они забаррикадировали одну из дорог.

    По данным агентства, в ходе столкновений был задержан 17-летний молодой человек, подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений.

    Акция протеста началась в британской столице после кончины 20-летнего Рашана Чарльза. Родственники мужчины винят в его смерти полицию.

    В конце июня в ходе столкновений с демонстрантами в Лондоне пострадали шестеро полицейских.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi