В Харьковской области горит военный склад, взрываются боеприпасы - ВИДЕО

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В Харьковской области горят склады с боеприпасами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство обороны Украины.

"Сегодня, 23 марта, на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар. Принимаются все меры по локализации и тушению пожара на месте", - говорится в сообщении.

В Балаклее расположен крупнейший на Украине склад боеприпасов. Здесь хранится 138 тысяч тонн снарядов.

Пожар привел к их детонации, организована семикилометровая "зона безопасности", заявил военный прокурор страны Анатолий Матиос. Причиной случившегося он назвал диверсию. Об этом Матиос написал на своей странице в Faceebook.

Жителей вывозят из зоны ЧП. В Балаклее открыли два эвакуационных пункта.

Данных о жертвах пока не поступало.

Площадь пожара на складе боеприпасов в Харьковской области уточнят с беспилотника.