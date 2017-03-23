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    В Харьковской области горит военный склад, взрываются боеприпасы - ВИДЕО

    Жителей вывозят из зоны ЧП

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В Харьковской области горят склады с боеприпасами.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство обороны Украины.

    "Сегодня, 23 марта, на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар. Принимаются все меры по локализации и тушению пожара на месте", - говорится в сообщении. 

    В Балаклее расположен крупнейший на Украине склад боеприпасов. Здесь хранится 138 тысяч тонн снарядов.

    Пожар привел к их детонации, организована семикилометровая "зона безопасности", заявил военный прокурор страны Анатолий Матиос. Причиной случившегося он назвал диверсию. Об этом Матиос написал на своей странице в Faceebook.

    Жителей вывозят из зоны ЧП. В Балаклее открыли два эвакуационных пункта.

    Данных о жертвах пока не поступало.

    Площадь пожара на складе боеприпасов в Харьковской области уточнят с беспилотника.

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