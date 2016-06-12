​В Гватемале задержаны бывшие министры внутренних дел и обороны

Баку. 12 Июня. REPORT.AZ/ Бывшие министры внутренних дел и обороны задержаны в субботу в Гватемале по делу о коррупции в окружении экс-президента Отто Переса Молины.

Как передает Report, об этом сообщила генеральный прокурор Тельма Альдана.

По ее словам, Маурисио Лопес Бонилья и Мануэль Лопес Амбросио обвиняются в создании за счет госсредств специальных фондов, на деньги которых покупались дорогостоящие подарки Пересу Молине. В частности, речь идет о дорогих лодках, домах и вертолете для бывшего президента в 2012-2014 годах, уточняет мексиканский канал Televisa.