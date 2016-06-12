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    ​В Гватемале задержаны бывшие министры внутренних дел и обороны

    Они были задержаны по делу о коррупции в окружении экс-президента Отто Переса Молины

    Баку. 12 Июня. REPORT.AZ/ Бывшие министры внутренних дел и обороны задержаны в субботу в Гватемале по делу о коррупции в окружении экс-президента Отто Переса Молины.

    Как передает Report, об этом сообщила генеральный прокурор Тельма Альдана.

    По ее словам, Маурисио Лопес Бонилья и Мануэль Лопес Амбросио обвиняются в создании за счет госсредств специальных фондов, на деньги которых покупались дорогостоящие подарки Пересу Молине. В частности, речь идет о дорогих лодках, домах и вертолете для бывшего президента в 2012-2014 годах, уточняет мексиканский канал Televisa. 

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