В Гватемале в результате схода оползня погибли девять человек

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Девять человек погибли, еще четверо пострадали в результате схода оползня в муниципалитете Вилья-Нуева к югу от столицы Гватемалы.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил представитель Национального координационного центра по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий Давид де Леон.

К настоящему моменту жертвами стихии стали двое детей. Спасатели продолжают поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего после оползня.

По данным властей, погибшие находились в доме, на который из-за оползня, вызванного проливными дождями, упали бетонная стена и фургон. Несколько зданий были разрушены.

Спасатели эвакуировали около 30 семей.