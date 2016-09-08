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    В Гватемале в результате схода оползня погибли девять человек

    Спасатели также продолжают поиски восьмилетнего мальчика

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Девять человек погибли, еще четверо пострадали в результате схода оползня в муниципалитете Вилья-Нуева к югу от столицы Гватемалы.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил представитель Национального координационного центра по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий Давид де Леон.

    К настоящему моменту жертвами стихии стали двое детей. Спасатели продолжают поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего после оползня.

    По данным властей, погибшие находились в доме, на который из-за оползня, вызванного проливными дождями, упали бетонная стена и фургон. Несколько зданий были разрушены.

    Спасатели эвакуировали около 30 семей.

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