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    ​В грузовике в Австрии оказалось более 70 тел мигрантов

    В ходе предварительного осмотра установлено, что мигранты были мертвы уже некоторое время

    Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ В брошенном грузовике, обнаруженном в четверг на востоке Австрии, оказалось более 70 тел, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Власти считают, что все погибшие были мигрантами.

    Грузовик был обнаружен в четверг вблизи шоссе, ведущего на Вену, в пригороде Парнсдорфа.

    В ходе предварительного осмотра было установлено, что мигранты были мертвы уже некоторое время, и некоторые тела начали разлагаться.

    Министр внутренних дел Австрии Йоханна Микль-Ляйтнер назвала этот день черным и сказала, что скорбит вместе с родственниками погибших.

    Ранее австрийская полиция сообщала, что в машине может быть около 50 тел, однако не называла точных цифр.

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