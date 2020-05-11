​В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19

В Греции никто не умер от COVID-19 за последние сутки, зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтвержден 2 716 случай инфицирования.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге в министерстве здравоохранения эпидемиолог, представитель ВВС Димитрис Хатзигеоргиу.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 30 человек, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 87 пациентов.

За последние сутки умерших от коронавируса нет, всего от COVID-19 в Греции скончались 151 человек.