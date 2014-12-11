​В Греции сотни пенсионеров вышли на акцию протеста против режима экономии

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, протестующие держали в руках плакаты с надписями “Хватит налогов!”, “Мы не можем питаться одними орешками!”, “Руки прочь от наших пенсий!”.
После того, как Греция перешла на режим экономии, пенсии в стране сократились примерно на четверть, однако из-за продолжающегося финансового кризиса греческие власти уже несколько раз сокращали выплачиваемые пенсии.
По словам протестующих, после уплаты всех налогов им просто не хватает денег, чтобы дотянуть до следующей пенсии.
News DepartmentАвтор новости
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