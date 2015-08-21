​В Греции лидер оппозиции получил право сформировать правительство

Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Лидер греческой оппозиционной партии Новая демократия Вангелис Меймаракис получил право на формирование правительства после отставки премьер-министра Алексиса Ципраса.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Соотвествующее решение согласно греческой Конституции принял президент Греции Прокопис Павлопулос. Теперь у Меймаракиса есть три дня, чтобы создать коалицию и избежать досрочных выборов в стране.

В то же время у Новой демократии мало шансов стать правящей партией до досрочных выборов. В парламенте страны она контролирует лишь 76 мандатов из 300.

Напомним, премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече с министрами и членами правящей партии Сириза в четверг, 20 августа, объявил о своей отставке и проведении досрочных парламентских выборов, которые могут пройти 20 сентября.