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    ​В Греции лидер оппозиции получил право сформировать правительство

    Теперь у Меймаракиса есть три дня, чтобы создать коалицию

    Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Лидер греческой оппозиционной партии Новая демократия Вангелис Меймаракис получил право на формирование правительства после отставки премьер-министра Алексиса Ципраса.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Соотвествующее решение согласно греческой Конституции принял президент Греции Прокопис Павлопулос. Теперь у Меймаракиса есть три дня, чтобы создать коалицию и избежать досрочных выборов в стране.

    В то же время у Новой демократии мало шансов стать правящей партией до досрочных выборов. В парламенте страны она контролирует лишь 76 мандатов из 300.

    Напомним, премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече с министрами и членами правящей партии Сириза в четверг, 20 августа, объявил о своей отставке и проведении досрочных парламентских выборов, которые могут пройти 20 сентября.

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