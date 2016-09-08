В горах Словакии разбился вертолет скорой помощи

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Вертолет скорой помощи разбился в ночь на 8 сентября в горном районе Словакии, неподалеку от города Банска-Бистрица, cообщает Report со ссылкой на Novinky.cz.

Находившиеся на борту четыре человека - пилот, 2 врача и пациент - погибли.

Как сообщается, вертолет скорой помощи был вызван, чтобы доставить в больницу мужчину, сильно повредившего ногу во время вечерней прогулки. После того, как машина поднялась в воздух, связь с ней оборвалась.

К месту ЧП отправились спасатели, полицейские и пожарные. К утру были обнаружены тела погибших и обломки вертолета.