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    В горах Словакии разбился вертолет скорой помощи

    Находившиеся на борту четыре человека - пилот, 2 врача и пациент - погибли

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Вертолет скорой помощи разбился в ночь на 8 сентября в горном районе Словакии, неподалеку от города Банска-Бистрица, cообщает Report со ссылкой на Novinky.cz.

    Находившиеся на борту четыре человека - пилот, 2 врача и пациент - погибли.

    Как сообщается, вертолет скорой помощи был вызван, чтобы доставить в больницу мужчину, сильно повредившего ногу во время вечерней прогулки. После того, как машина поднялась в воздух, связь с ней оборвалась.

    К месту ЧП отправились спасатели, полицейские и пожарные. К утру были обнаружены тела погибших и обломки вертолета.

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