Посол: Геноцид в Руанде был операцией Франции

Геноцид в Руанде в 1994 году был операцией Франции.

Об этом анкарскому бюро Report заявил посол Руанды в Турции и Азербайджане Чарльз Кайёнга после памятной церемонии в связи с 30-й годовщиной геноцида в Руанде.

Посол отметил, что 30 лет назад в некоторых африканских странах геноцид приобрел характер идеологии.

Дипломат сказал, что несмотря на свободные СМИ и распространенность социальных сетей об ужасном геноциде мало говорят.

"В мире так много свободных СМИ и социальных медиа, но о геноциде не говорят. Те, кто совершил геноцид, проводят кампанию отрицания", - сказал Каёнга.

Посол подчеркнул, что в настоящее время Руанда выступает за соблюдение прав человека и восстановление мира во всем мире и регионе.

"Мы на стороне мира и развития. Мы ведем борьбу для того, чтобы геноцида никогда больше не было. Мы выступаем против расизма, исламофобии, ксенофобии, экстремистской идеологии и всех видов преступлений против человечества", - сказал Ч.Каёнга.