В Бенине полиция разогнала демонстрацию протеста против роста цен

Полиция разогнала в экономической столице Бенина городе Котону демонстрацию, участники которой протестовали против роста цен и дороговизны.

Полиция разогнала в экономической столице Бенина городе Котону демонстрацию, участники которой протестовали против роста цен и дороговизны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

Силовики применили спецсредства, включая слезоточивый газ, отмечает оно. Задержаны около десятка демонстрантов. Конфедерация автономных профсоюзов Бенина сообщила, что среди арестованных находится и ее лидер Ансельм Амуссу.

Официальные комментарии со стороны полиции о причинах разгона демонстрации не поступали.

Экономика Бенина значительно пострадала после того, как летом минувшего года Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввело санкции против Нигера, где власть захватили военные в результате государственного переворота. Среди санкционных мер было и закрытие границ с Нигером. В результате Бенин, через территорию которого от морских портов идет торговый коридор в Нигер, потерял значительную часть доходов, что сказалось на уровне жизни населения страны. В феврале текущего года ЭКОВАС сняло экономические санкции с Нигера.