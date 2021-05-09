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В Германии за сутки выявили более 12 тысяч случаев COVID-19

В Германии за сутки выявили более 12 тысяч случаев COVID-19 Днем ранее сообщалось о 15 685 новых случаях заболевания и 238 летальных исходах
Другие страны
9 мая 2021 г. 10:05
В Германии за сутки выявили более 12 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 12 656, скончались 127 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава страны и ведет национальную статистику заболеваемости COVID-19.

Днем ранее сообщалось о 15 685 новых случаях заболевания и 238 летальных исходах.

По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 520 329 человек, скончались 84 775 пациентов. Всего выздоровели свыше трех миллионов человек.

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Версия на английском языке Germany reports over 12,000 COVID-19 cases in one day

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