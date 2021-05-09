В Германии за сутки выявили более 12 тысяч случаев COVID-19

Днем ранее сообщалось о 15 685 новых случаях заболевания и 238 летальных исходах

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 12 656, скончались 127 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава страны и ведет национальную статистику заболеваемости COVID-19.

Днем ранее сообщалось о 15 685 новых случаях заболевания и 238 летальных исходах.

По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 520 329 человек, скончались 84 775 пациентов. Всего выздоровели свыше трех миллионов человек.