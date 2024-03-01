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В Германии военнослужащий застрелил четырех человек

В Германии военнослужащий застрелил четырех человек Четыре человека погибли в результате стрельбы в населенном пункте Шессель (федеральная земля Нижняя Саксония).
Другие страны
1 марта 2024 г. 13:01
В Германии военнослужащий застрелил четырех человек

Четыре человека погибли в результате стрельбы в населенном пункте Шессель (федеральная земля Нижняя Саксония).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild, подозреваемый - военнослужащий.

По предварительным данным, преступление было совершено в ночь на пятницу в частном доме. Издание в качестве мотива называет возможные семейные разногласия. При этом остается неизвестным, кем стрелявший приходится жертвам.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Полиция не исключает, что в его машине могут быть взрывчатка и боеприпасы. Проводятся обыски в военной части близ города Ротенбург, где, вероятно, служил злоумышленник, пишет издание.

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