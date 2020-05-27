​В Германии выросло число политически мотивированных преступлений

Число политически мотивированных преступлений в Германии в прошлом году выросло на 14,2% по сравнению с 2018 годом.

Как передает Report, об этом сообщил таблоид Bild со ссылкой на источники в органах безопасности ФРГ.

По его данным, в 2019 году число преступлений, совершенных по политическим мотивам, превысило 41 тысячу случаев, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 36 062 случая.

Отмечается, что в это число включены как случаи оскорблений, так и случаи поджогов и физических нападений, в том числе убийств. Как и в предыдущие годы, преступления совершали преимущественно правые и левые радикалы.

При этом, число преступлений по политическим мотивам, совершенных правыми радикалами, выросло по сравнению с 2018 годом на 9,4% и составило 22 342 случая - более половины от общего числа преступлений политического характера.

По сведениям издания, за прошлый год власти зарегистрировали в общей сложности 2 032 преступления на почве антисемитизма. Этот показатель вырос на 13% по сравнению с 2018 годом.