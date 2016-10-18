 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Германии в парикмахерской произошла стрельба

    Полиция обнаружила двух человек с тяжелыми ранениями

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Один человек погиб и двое пострадали в результате инцидента в парикмахерской в городе Дюрен на западе Германии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, отмечается, что поступили сообщения о выстреле в салоне, после чего полицейские оцепили область в центре города.

    В салоне обнаружили одного погибшего, который, по последним данным, и был нападавшим, его личность пока не установлена. Полиция также обнаружила двух человек с тяжелыми ранениями.

    По предварительным данным, участники инцидента "выясняли отношения".

    Подробности уточняются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi