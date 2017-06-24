В Германии в массовой драке пострадали 15 полицейских

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Анхальт произошла массовая драка с участием 150 человек, сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru.

Многие участники драки, среди которых были футбольные фанаты, находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе драки пострадали 15 полицейских, их забросали бутылками и камнями. Всего на место прибыли 110 сотрудников правоохранительных органов.

Полиция арестовала семь человек.