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    В Германии в массовой драке пострадали 15 полицейских

    Многие участники драки, среди которых были футбольные фанаты, находились в состоянии алкогольного опьянения

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/  В городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Анхальт произошла массовая драка с участием 150 человек, сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru.

    Многие участники драки, среди которых были футбольные фанаты, находились в состоянии алкогольного опьянения.

    В ходе драки пострадали 15 полицейских, их забросали бутылками и камнями. Всего на место прибыли 110 сотрудников правоохранительных органов.

    Полиция арестовала семь человек.

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