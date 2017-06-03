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    В Германии прервали музыкальный фестиваль из-за угрозы теракта

    Из-за террористической угрозы полиция порекомендовала прервать фестиваль, - говорится в заявлении© Courtesy İmage

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Полиция эвакуирует посетителей фестиваля Rock am Ring в Нюрнберге из-за сообщения о террористической угрозе.

    Как передает Report, об этом сoобщили организаторы фестиваля в социальной сети Facebook.

    "Из-за террористической угрозы полиция порекомендовала прервать фестиваль. Мы призываем всех посетителей покинуть место проведения фестиваля", — говорится в заявлении.

    «Мы должны поддерживать расследования полиции», -  добавили организаторы.

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