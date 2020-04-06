​В Германии число зараженных коронавирусом превысило 95 тысяч

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 95 391, всего скончались 1 434 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Институт Роберта Коха.

За последние сутки в стране было выявлено 3 677 новых случаев заражения, число скончавшихся составило 92.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (24 974), Баден-Вюртемберге (19 395) и Северном Рейне-Вестфалии (19 384). В Берлине зафиксировано 3 670 случаев заболевания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 1 133 758, количество летальных исходов - 62 784.