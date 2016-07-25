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    ​В Германии беженец с мачете убил женщину и ранил двух человек

    Инцидент произошел в районе автобусного вокзала

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Неизвестный в городе Ройтлинген (земля Баден-Вюртемберг, Германия) напал с мачете на женщину и убил ее. Об этом сообщает со ссылкой на РИА Новости.

    Нападение произошло возле киоска с кебабом, еще двоих человек нападавший ранил. Мужчина задержан полицией.

    В пресс-службе полиции сообщили, что нападавшему 21 год и он запросил в Германии статус беженца из Сирии.

    В полиции также уточнили, что инцидент произошел в районе автобусного вокзала, и что между нападавшим и женщиной произошла ссора.

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