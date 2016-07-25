​В Германии беженец с мачете убил женщину и ранил двух человек

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Неизвестный в городе Ройтлинген (земля Баден-Вюртемберг, Германия) напал с мачете на женщину и убил ее. Об этом сообщает со ссылкой на РИА Новости.

Нападение произошло возле киоска с кебабом, еще двоих человек нападавший ранил. Мужчина задержан полицией.

В пресс-службе полиции сообщили, что нападавшему 21 год и он запросил в Германии статус беженца из Сирии.

В полиции также уточнили, что инцидент произошел в районе автобусного вокзала, и что между нападавшим и женщиной произошла ссора.