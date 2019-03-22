В Гаити сменился глава правительства после вотума недоверия парламента

Президент Гаити Жовенель Моиз назначил в четверг исполняющим обязанности премьера Жана-Мишеля Лапена после отставки с этого поста Жана-Анри Сеана и его правительства, как передает Report со ссылкой на РИА Новости сообщает местный портал RTVC.

Ранее Лапен занимал пост министра культуры и связи. Основной задачей нового главы кабинета станут текущие дела страны в ожидании назначения постоянного премьер-министра.

Вотум недоверия парламента премьеру Сеану был вынесен на фоне бездействия со стороны властей Гаити в вопросе улучшения условий жизни населения. В феврале тысячи людей вышли на улицы по всей стране для выражения протеста властям.