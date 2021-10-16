В Европарламенте призвали срочно оказать гумпомощь Афганистану

Афганистан и соседние с ним страны нуждаются в срочной гуманитарной поддержке во избежание развития гуманитарной катастрофы.

Афганистан и соседние с ним страны нуждаются в срочной гуманитарной поддержке во избежание развития гуманитарной катастрофы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , так считает глава делегации Европейского парламента по отношениям с Афганистаном Пятрас Ауштравичус.

"Поддержка необходима для удовлетворения основных потребностей населения Афганистана, а также соседних Пакистана, Ирана и Таджикистана", - говорится в заявлении Ауштравичуса.

"Афганистан находится на грани гуманитарной, политической и экономической катастрофы. Из-за отсутствия продовольственных запасов и приближения зимы важно обеспечить поддержку основных потребностей населения… Сейчас существует острая потребность в объединенных гуманитарных операциях с участием ЕС и стран-членов… Очевидно, что помощь должна направляться через организации, не связанные с режимом талибов", - указал Ауштравичус.

Он добавил, что обещанная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сумма для поддержки народа Афганистана в размере одного миллиарда евро крайне важна для урегулирования гуманитарной ситуации.

Он привел данные Всемирной продовольственной организации, согласно которым сегодня порядка 14 млн человек сталкиваются с голодом, с наступлением зимы эта цифра возрастет. "Два миллиона детей подвержены риску недоедания, 60-80% домохозяйств сообщают о значительном снижении доходов, во многих районах людям сложно найти работу даже на один рабочий день, цены на продовольствие стремительно растут: цены на пшеницу выросли на 45% в годовом исчислении, на растительное масло – на 300%", - указывает евродепутат.