О нас
Аудио новости

В Эстонии начались учения международного батальона НАТО

В Эстонии начались учения международного батальона НАТО Учения международного батальона НАТО Bold Dragon начались в Эстонии.
Другие страны
11 апреля 2022 г. 14:02
В Эстонии начались учения международного батальона НАТО

Учения международного батальона НАТО Bold Dragon начались в Эстонии.

Как передает Report со ссылкой на на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.

"На центральном полигоне сил обороны начались учения Bold Dragon, в которых принимают участие дислоцированный в стране международный батальон НАТО и 1-я пехотная бригада сил обороны. Маневры ориентированы на подготовку новой смены солдат союзников из боевой группы НАТО к действиям в условиях ландшафта Эстонии", - говорится в сообщении.

По словам командира батальона НАТО, подполковника Ру Стритфилда, солдаты союзников получили первый опыт маневрирования на непривычной местности. "Последующие дни покажут, на что способны подразделения Великобритании, Франции и Дании. В конечном счете они должны стать эффективным инструментом 1-й эстонской пехотной бригады, в состав которой входит батальон", - заявил он.

Согласно источнику, в учениях также задействованы истребители F-16 и Eurofighter военно-воздушных сил Бельгии и Великобритании и британские разведывательные вертолеты Wildcat.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Estoniyada NATO-nun hərbi təlimləri davam edir
Версия на английском языке NATO international battalion drills get underway in Estonia

Другие новости из категории

Глава МИД Германии: Украине срочно нужна военная поддержка
Глава МИД Германии: Украине срочно нужна военная поддержка
11 апреля 2022 г. 13:40
Финляндия прекратила почтовое сообщение с Россией и Беларусью
Финляндия прекратила почтовое сообщение с Россией и Беларусью
11 апреля 2022 г. 13:34
Болгария вышла из соглашения с Россией по обмену секретной информацией
Болгария вышла из соглашения с Россией по обмену секретной информацией
11 апреля 2022 г. 12:17
Мэр: В Николаеве убиты 56 мирных жителей, 317 ранены
Мэр: В Николаеве убиты 56 мирных жителей, 317 ранены
11 апреля 2022 г. 12:15
ЕС обсудит новый пакет санкций в отношении России
ЕС обсудит новый пакет санкций в отношении России
11 апреля 2022 г. 11:20
Новая Зеландия выделит Украине 8,8 млн долларов в качестве помощи
Новая Зеландия выделит Украине 8,8 млн долларов в качестве помощи
11 апреля 2022 г. 10:14
Шесть человек погибли в Индии при взрыве на химзаводе
Шесть человек погибли в Индии при взрыве на химзаводе
11 апреля 2022 г. 10:05
Япония будет добиваться нормализации отношений с Северной Кореей
Япония будет добиваться нормализации отношений с Северной Кореей
11 апреля 2022 г. 09:58
В Шанхае смягчили антиковидные ограничения
В Шанхае смягчили антиковидные ограничения
11 апреля 2022 г. 09:41
Пакистан выбирает нового премьера на фоне массовых протестов
ФотоПакистан выбирает нового премьера на фоне массовых протестов
11 апреля 2022 г. 08:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi