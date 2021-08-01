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В ЕС заявили, что не признают правительство "Талибана" при захвате власти военным путем

В ЕС заявили, что не признают правительство "Талибана" при захвате власти военным путем Евросоюз в случае силового захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" не признает новое правительство.
Другие страны
1 августа 2021 г. 02:08
В ЕС заявили, что не признают правительство Талибана при захвате власти военным путем

Евросоюз в случае силового захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" не признает новое правительство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу заявил специальный представитель ЕС по региону Томас Никлассон в интервью афганскому телеканалу Ariana News.

"Если (движению) "Талибан" удастся захватить власть (в Афганистане) военным путем, оно не будет признано ни ЕС, ни большинством стран региона", - сказал он.

По словам дипломата, при подобном развитии событий Евросоюз прекратит оказание помощи Афганистану, что может привести к изоляции этой страны. Никлассон также выразил обеспокоенность нынешней ситуацией, призвав противоборствующие силы проявить гибкость, чтобы положить конец продолжающемуся конфликту.

"Мы стараемся делать все от нас зависящее, чтобы оставаться... политически вовлеченными в предоставление гуманитарной помощи (Афганистану) столько, сколько будет необходимо", - подчеркнул он.

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