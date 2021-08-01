В ЕС заявили, что не признают правительство "Талибана" при захвате власти военным путем

Евросоюз в случае силового захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" не признает новое правительство.
"Если (движению) "Талибан" удастся захватить власть (в Афганистане) военным путем, оно не будет признано ни ЕС, ни большинством стран региона", - сказал он.
По словам дипломата, при подобном развитии событий Евросоюз прекратит оказание помощи Афганистану, что может привести к изоляции этой страны. Никлассон также выразил обеспокоенность нынешней ситуацией, призвав противоборствующие силы проявить гибкость, чтобы положить конец продолжающемуся конфликту.
"Мы стараемся делать все от нас зависящее, чтобы оставаться... политически вовлеченными в предоставление гуманитарной помощи (Афганистану) столько, сколько будет необходимо", - подчеркнул он.