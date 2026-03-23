В ЕС прокомментировали приостановку США ударов по энергосистеме Ирана

Распоряжение президента США Дональда Трампа о приостановке военных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана является позитивным шагом на пути к деэскалации конфликта.

Как передает Report, об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в нигерийской столице Абудже, где она находится с визитом.

"Я думаю, что недавнее заявление о ненападении на энергетическую инфраструктуру является очень позитивным событием. Я думаю, что любые атаки на инфраструктуру вызывают хаос в регионе и фактически еще больше обостряют эту войну", - сказала глава евродипломатии.

Ранее Трамп заявил, что поручил Министерству обороны США отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений.