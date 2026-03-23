İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Digər ölkələr
    • 23 mart, 2026
    • 22:28
    Aİ ABŞ-nin İranın enerji infrastrukturuna zərbələri dayandırmasını müsbət qarşılayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın İranın enerji infrastrukturuna hərbi zərbələrin dayandırılması barədə bəyanatı münaqişənin deeskalsiyası yolunda müsbət addımdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas səfərdə olduğu Nigeriyanın paytaxtı Abucada keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

    "Düşünürəm ki, enerji infrastrukturuna hücum etməməklə bağlı son bəyanat çox müsbət hadisədir. Hesab edirəm ki, infrastrukturun hər hansı formada hədəf alınması regionda xaosa səbəb olur və faktiki olaraq bu müharibəni daha da kəskinləşdirir", - deyə Avropa diplomatiyasının rəhbəri bildirib.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp Pentaqona cari görüşlərin və müzakirələrin uğurla başa çatması şərti ilə İranın elektrik stansiyalarına və enerji infrastrukturuna istənilən hərbi zərbələri beş gün təxirə salmağı tapşırıb.

    Donald Tramp Avropa İttifaqı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya
    В ЕС прокомментировали приостановку США ударов по энергосистеме Ирана

    Son xəbərlər

    22:55

    KİV: Tehranla Vaşinqton arasında Misir və Türkiyə vasitəsilə mesaj mübadiləsi olub

    Digər ölkələr
    22:48

    SEPAH ABŞ bazalarına ilk dəfə "Zülfüqar" raketi ilə zərbələr endirildiyini bildirib

    Region
    22:38

    "Axios": Vens və Netanyahu İranla danışıqların şərtlərini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    22:28

    Digər ölkələr
    22:16

    Kolumbiyada baş verən təyyarə qəzasından sonra 60-a yaxın hərbçi xilas edilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:13

    Tramp müharibə başlayandan ABŞ-nin İranın 158 hərbi gəmisini məhv etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    22:05

    Kris Rayt: ABŞ Asiya NEZ-lərinə neft tədarük etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    21:55

    SEPAH-ın Tehrandakı əsas qərargahına zərbə endirilib

    Region
    21:47
    Foto

    Azərbaycan ilk dəfə Lüksemburqda keçirilən beynəlxalq festivalda təmsil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti