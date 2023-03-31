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В ЕС обсуждают возможность выдачи шенген-виз нового образца

В ЕС обсуждают возможность выдачи шенген-виз нового образца В ЕС планируют начать переговоры по оцифровке визовой процедуры
Другие страны
31 марта 2023 г. 15:05
В ЕС обсуждают возможность выдачи шенген-виз нового образца

В Европейском союзе планируют начать переговоры по оцифровке визовой процедуры.

Как передает Report со ссылкой на "РБК - Украина", предлагается возможность подавать документы на визу онлайн и заменить стандартную визовую наклейку на цифровую визу

По словам министра миграции Швеции Марии Мальмер Стенергард, цифровая шенген-виза упростит подачу документов и поможет сделать Шенгенскую зону более безопасной.

"Онлайн-сервисы снизят количество поездок в консульство для путешественников и упростят процесс для национальных администраций. В то же время цифровая виза положит конец риску фальсификации с визовой наклейкой", – пояснила она.

Ожидается, что по новым правилам подача на визы будет проводиться на онлайн-платформе, куда можно будет вводить все необходимые данные, загружать электронные копии своих проездных и сопроводительных документов, а также оплачивать визовый сбор.

Визы будут выдаваться в цифровом формате, в виде 2D штрих-кода с криптографической подписью.

Европейская комиссия предоставила законодательное предложение по цифровизации визовой процедуры еще в апреле 2022 года. Теперь, когда Совет договорился об обсуждении мандата, институт начнет диалог с Европейским парламентом, чтобы согласовать окончательные детали. Точные сроки введения системы пока не объявляются.

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