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В Эквадоре произошло столкновения между заключенными, есть погибшие

В Эквадоре произошло столкновения между заключенными, есть погибшие Столкновения между заключёнными в тюрьме Эквадора привели к гибели 4 человек, 12 ранены, сообщило Национальное управление тюрем
Другие страны
29 апреля 2021 г. 02:47
В Эквадоре произошло столкновения между заключенными, есть погибшие

Столкновения между заключенными в тюрьме Эквадора привели к гибели 4 человек, 12 ранены, сообщило Национальное управление тюрем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в тюрьме одного из крупнейших городов страны Гуаякиля.

"Благодаря превентивным действиям и мерам, принятым этим институтом и национальной полицией, ситуация находится под контролем. Погибли 4 заключенных, 12 пострадали и были доставлены в медицинские центры", - говорится в сообщении.

В свою очередь, глава МВД страны Габриэль Мартинес, заявил, что была усилена безопасность во всех тюрьмах страны. "Мы не позволим, чтобы повторились акты насилия, которые случились в феврале", - написал он в Twitter.

Отметим, что в конце февраля в тюрьмах крупнейших городов страны вспыхнули бунты. Заключенные в некоторых случаях брали в заложники сотрудников охраны. В результате беспорядков погибли 79 человек.

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