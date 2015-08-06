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    В Египте прошла церемония открытия новой ветки Суэцкого канала

    Церемония началась с военного парада

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Египте состоялась торжественная церемония открытия второго русла Суэцкого канала.

    Как сообщает Report, церемония началась с военного парада. В небе пролетели вертолеты с флагами Египта, по каналу прошли военные корабли.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл на церемонию на корабле "Махруса", который одним из первых прошел по Суэцкому каналу в 1869 году, когда была построена первая ветка канала.

    Парад продолжили военные самолеты, в числе которых недавно закупленные Египтом французские "Рафали" и американские Ф-16.

    Отметим, что в церемонии участвуют многочисленные делегации из различных стран, в том числе и Азербайджана.

    Новая ветка канала имеет длину более 70 км и должна приносить в казну Египта до 13 млрд. долларов ежегодно. 

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